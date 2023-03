“Présumés coupables” : Khalid Jamaï fait le récit de six mois de détention arbitraire

1973, une autre face de l’horreur des années de plomb. Sous forme de “nouvelles”, Khalid Jamaï nous livre les histoires de torturés propulsés dans sa cellule et nous révèle l’injustice monstrueuse de ces incarcérations.

Droit commun ou prisonniers politiques défilent dans sa cellule au cœur même de la capitale, et l’auteur écoute leurs aventures surréalistes, panse leurs blessures et console les plus désemparés.

Un témoignage, avec toute la distanciation possible, sur des pratiques policières, un monde de gouvernance, un système politique et une société au bord de l’anomie. Récit de l’arbitraire absolu, vécu avec lucidité et dignité.

«Présumés coupables» Khalid Jamaï 35 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc