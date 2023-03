“Plaidoirie pour un Maroc laïque” : pourquoi séparer la religion et le politique, par Abderrahim Berrada

Dans sa vibrante plaidoirie pour que le Maroc devienne un état laïque, Abderrahim Berrada commence par mettre au clair le concept de laïcité, séparation radicale du religieux et du politique. Chemin faisant, il s’élève contre l’approche autoritariste du laïcisme, qui transforme le modèle civil en nouvelle religion.

L’auteur passe alors à l’application de l’idée laïque au terrain marocain et plus précisément à l’état, au statut personnel, aux libertés fondamentales et au vivre-ensemble.

Du début à la fin de son essai, il insiste sur deux choses : la démocratie est inconcevable sans libertés, donc sans laïcité, celle-ci étant la matrice de nombre d’entre elles ; et la laïcité ne peut être tributaire d’une quelconque “réforme” de l’islam, puisque les deux domaines sont séparés par définition.

Avocat depuis 1962, Abderrahim Berrada a d’abord exercé au barreau de Paris avant de s’établir à Casablanca en 1966, où il fut de tous les grands procès qui ont secoué le Maroc.

