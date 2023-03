“La boutique du droit”: un livre hommage qui compile les meilleurs articles de Abderrahim Berrada

De 1986 à 1989, la revue Kalima, lancée au Maroc par Noureddine Ayouch, défend les droits humains sous le prisme de l’égalité hommes-femmes. De grands noms de la société civile s’y associent, notamment Fatema Mernissi, Abdellatif Laâbi ou encore Abderrahim Berrada.

Avocat, militant pour les droits humains et défenseur des victimes politiques, Abderrahim Berrada rejoint la revue Kalima dès le premier numéro. Sa rubrique, “La boutique du droit” attire les lecteurs malgré des sujets souvent pointus. C’est que Me Berrada avait réussi le pari de parler de droit sans ennuyer les profanes, tout en encourageant la réflexion.

Chacun de ses textes est construit comme une plaidoirie : avec un argumentaire infaillible, une maîtrise parfaite de la langue française et un langage incisif. Ayant été témoin dans son enfance du traitement humiliant infligé par son père polygame à sa mère, Abderrahim Berrada a décidé de devenir avocat et de militer notamment contre les injustices faites aux femmes. Rejoindre Kalima, qui voulait faire entendre la voix des Marocaines, s’inscrit donc dans la logique de son combat.

«La boutique du droit» Abderrahim Berrada 60 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

“Susciter votre intérêt, une émotion, une réflexion”

Pendant les trois années d’existence de la revue, Me Berrada a écrit sur de nombreux sujets qui relevaient du droit et affectaient la vie des Marocains. Cet ouvrage rassemble vingt-deux chroniques, dans lesquelles il explique et analyse notamment des sujets de droit qui concernent les femmes, comme la tutelle des enfants, le viol dans le Code pénal ou les relations hors mariage.

Mais il décrypte aussi des textes qui concernent les Marocains en général, avec les lois qui définissent et encadrent le flagrant délit, la détention préventive ou encore la garde à vue. Certains aspects administratifs sont aussi expliqués : l’émission de chèques sans provisions, la demande d’un passeport ou l’obtention de la nationalité marocaine.

Et il n’évite pas les sujets polémiques, comme la peine de mort ou la liberté de manifester. Attention, ces textes n’ont pas vocation à enseigner, comme il le dit lui-même: “Il n’est pas question ici de “faire du droit”. N’attendez pas de moi que je sois exhaustif, rigoureux ou pas trop technique (…) Cette rubrique n’a la prétention ni d’enseigner ni de donner des solutions à des problèmes spécifiques (…) Kalima veut susciter votre intérêt, votre curiosité, une émotion, une réflexion.”

En revanche, tous les articles sont clairs et adaptés à un public novice en termes de droit, faciles à lire grâce au style élevé et à l’humour décapant de l’avocat devenu journaliste.

Abderrahim Berrada (né en 1938 et mort en février 2022) a été avocat à Paris dès 1963 puis à Casablanca à partir de 1966. Grand défenseur des droits de l’homme et des libertés, il fut de tous les procès politiques qui ont secoué la société marocaine, et a exprimé, tout le long de sa vie, sa solidarité avec tous les prisonniers d’opinion.

