Fatine Youssoufi : “Avec la série L’Maktoub, on veut créer le débat”

Smyet bak ?

C’est un prénom assez atypique, Al Khyati, Allah irahmou.

Smyet mok ?

Leila.

Nimirou d’la carte ?

(Rires) Je ne me rappelle même pas de mon numéro de téléphone. Je sais que ça commence par un T…

Comment devient-on scénariste de série du ramadan ?

J’étais mathématicienne avant ! J’ai fait une école d’ingénieurs, j’ai travaillé comme consultante IT, et à 32 ans j’ai pris la décision de démissionner et de me consacrer un an à l’écriture. L’année s’est transformée en plusieurs années. J’ai écrit ma première série en 2011.

Écrire une série du ramadan, c’est un processus différent de celui d’une série “classique” ?

Quand on écrit une série, on ne sait pas si elle sera programmée pour ramadan ou pour le reste de l’année. On est plutôt régis par des appels d’offres, avec un cahier des charges à suivre. Et c’est là que mon background scientifique m’a beaucoup aidée.

Comment ça ?

On travaille avec la chaîne, et donc, avant d’écrire, on a la cible qu’on veut atteindre, le nombre d’épisodes, 15…