L’OFPPT annonce l’ouverture de quatre nouvelles Cités des métiers et des compétences cette année

Ce vendredi 10 mars à Rabat, le Conseil d’administration de l’OFPPT s’est réuni sous la présidence du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri. L’ouverture de quatre nouvelles Cités des métiers et des compétences en 2023 y a été annoncée, dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Par La Rédaction