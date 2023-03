Dalila Ennaciri : la copropriété, toute une gestion

D roit et consulting

Née à Casablanca, où elle grandit jusqu’à l’obtention de son baccalauréat, Dalila Ennaciri fait ses armes en France, sur les bancs de la Sorbonne. Après l’obtention d’un master en stratégie d’investissement et en droit de l’immobilier à Paris, elle s’installe à Lyon et rejoint le cabinet d’audit ADM.A en tant que consultante associée. Elle obtient par la suite un MBA à l’EMLyon et rentre au Maroc où elle fonde, en 2013, la filiale marocaine d’ADM.A : Valor.M, spécialisée dans le sourcing et la cartographie comparative d’entreprises, qui gérait toute la partie back-office, allant de l’approche de ces dernières aux entretiens à distance, au profit de la société mère à Lyon.

De la gestion de copropriété

Courant 2016, après Valor.M, “le hasard des choses” fait que la spécialiste en droit immobilier revient à son secteur de prédilection. Remarquant un fort potentiel qu’elle qualifie de “réel boulevard…