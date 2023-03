NEET : les grands oubliés des politiques de l'emploi

Début février 2023, Ahmed Réda Chami, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), est attendu à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah à Fès pour intevenir lors d’une conférence sur la thématique “La jeunesse et l’initiative entrepreneuriale”. En rappelant que les jeunes représentent 34% de la population totale au Maroc, il appelle les pouvoirs publics à saisir l’opportunité de ce “dividende démographique” : “Le Maroc est appelé à saisir cette aubaine démographique pour développer l’économie nationale et produire de la richesse, car cette opportunité risque de disparaître à l’horizon de 2040”. Le temps presse et la situation est inquiétante, à en croire le Haut-commissariat au plan (HCP). Quelques jours seulement après l’intervention de Ahmed Réda Chami, l’institution dirigée par Ahmed Lahlimi relève que les jeunes souffrent de la persistance d’un niveau élevé du chômage. Les dernières statistiques montrent en effet que le taux d’activité se limite à…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner