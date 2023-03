Houssine El Yamani : “Il y a plus de 13 lettres d’intention pour reprendre la SAMIR”

L e Tribunal de commerce de Casablanca a décidé d’ouvrir fin janvier la procédure de cession d’actifs. Un mois après, où en sommes-nous ?

Vous êtes confiant quant à une reprise de la raffinerie nationale ?

Je peux vous annoncer que nous sommes à plus de 13 lettres d’intention pour la reprise de la SAMIR. Il faut rappeler que cette procédure est ouverte depuis la liquidation judiciaire de la raffinerie en mars 2016, et le Tribunal de commerce a commencé à recevoir des offres depuis janvier 2017. La SAMIR est en bon état et est prête à redémarrer.

Oui. On est devant…