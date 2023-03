Photographie : “Lost in Morocco”, le voyage en terre inconnue de Hakim Benchekroun

Après avoir sillonné le Maroc pendant près de douze ans et pris des centaines de photographies de ruines chargées d’histoire, Hakim Benchekroun présente l’aboutissement de son travail dans une exposition, “Lost in Morocco”, visible jusqu’au 30 mars à la galerie Abla Ababou à Rabat. Une invitation au voyage autant qu’à la réflexion. Une soixantaine de clichés composent le parcours d’exposition, et autant de bâtiments abandonnés aux quatre coins du royaume qui se confondent dans des paysages mêlant mer, montagnes et étendues désertiques. Du monastère de Toumliline dans la province d’Ifrane à une usine de phosphate abandonnée à Khouribga, en passant par le village minier d’Ahouli, le photographe a immortalisé un panel architectural très diversifié. Des clichés qui n’ont d’autre titre que leurs coordonnées géographiques. Volonté de préserver l’anonymat des lieux ? Rien à voir. C’est au contraire afin d’inciter à la découverte que le lauréat 2017 des Nuits photographiques d’Essaouira…

