Abdelghani Youmni : la création de sociétés régionales d’eau et d’électricité, “un pas vers l’autonomisation des régions”

TelQuel : Le projet de loi 83.21 habilite l’ONEE à prendre part au tour de table de l’actionnariat des futures SRM. Quelle serait, selon vous, la place de l’Office dans cette nouvelle configuration ?

Abdelghani Youmni : L’enjeu principal de cette décision n’est pas d’écarter l’ONEE mais de faire un pas vers la régionalisation avancée et l’autonomisation des régions. L’ONEE reste et restera le garant de la souveraineté et de la transition énergétique et des dispositifs d’amortissements et du bouclier tarifaire de l’eau et de l’électricité, et ce, malgré les déficits astronomiques de 24 milliards de dirhams en 2022 causés en large partie par la hausse du prix du charbon, multiplié par six, et par 2,54 en moyenne du baril de pétrole et de la tonne de gaz. L’ONEE pourrait soit adopter la stratégie de la théorie des parties prenantes…