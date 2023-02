Un gasoil russe importé à 70% moins cher, et des prix à la pompe qui ne baissent pas

Des entreprises spécialisées dans l’importation/distribution des produits pétroliers ont commencé à importer du gasoil russe pour répondre aux besoins du marché national. Un carburant dont le prix ne dépasse pas la barre de 170 dollars/tonne, soit 70 % moins que les cours mondiaux. Mais ces importateurs de gasoil russe ne répercutent pas cette différence, en changeant les documents et attestations de provenance comme s’ils importaient du Moyen-Orient ou d’Amérique, et écoulent leurs stocks au prix du marché international”, a alerté Abdelkader Taher, député USFP, dans une question écrite adressée à la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, datée du 17 février. Le parlementaire socialiste a, au passage, pointé du doigt le gestionnaire des infrastructures de stockage de produits pétroliers situé au port de Tanger Med, qu’il soupçonne de participer à cette manœuvre….

