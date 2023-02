Othman El Ouazzani : “L’influence est un marché estimé à 3 milliards de dirhams au Maroc”

V ous révélez dans votre étude que 75% des Marocains suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux. Qui sont les plus suivis ?

Du côté des hommes, Amine Raghib arrive en tête. C’est un youtubeur passionné par les nouvelles technologies. Adil Taouil, qui réalise des courts-métrages et des documentaires, se classe en deuxième position. En troisième position, on retrouve Mustapha Swinga qui a un répertoire assez varié. Il est producteur, vidéaste, réalisateur et il vulgarise aussi des faits historiques. Simo Life se classe en quatrième position grâce à ses conseils sur le e-commerce et le marketing digital. Taha Essou est cinquième. C’est un blogueur qui filme et partage ses voyages, il fait du contenu lifestyle. Voilà pour les thématiques…