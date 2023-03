“Merci les Lions !”: le livre - souvenir de l'épopée marocaine durant le Mondial 2022

Qatar 2022, la sélection marocaine crée la surprise en se qualifiant pour les 8e de finale en battant notamment la Belgique, favorite de son groupe. Dans le royaume et ailleurs, les Marocains envahissent les rues et fêtent cette réussite.

Viennent ensuite les victoires contre l’Espagne puis contre le Portugal, chacune plus célébrée que la précédente. Pendant près d’un mois, les Marocains ont fêté les exploits de leur équipe nationale en chantant, klaxonnant, et dans une bonne humeur générale.

Merci les Lions ! retrace cette épopée pour garder en souvenir ces moments de liesse et d’unité nationale. Walid Regragui, sélectionneur national, et ses joueurs dont Ziyech, Hakimi, Boufal ou Ounahi, ont marqué l’histoire en étant la première équipe africaine et arabe à atteindre le carré final d’une Coupe du Monde.

Chacun des matchs est raconté (et illustré en photos) dans ce livre écrit par Réda Allali et David Lortholary. Ces derniers racontent le parcours inattendu de cette équipe qui a défié tous les pronostics. Buts, actions de match ou célébrations, tout y est.

En plus de leur réussite sur le terrain, ce qui a rendu les joueurs marocains si sympathiques pour beaucoup de spectateurs à travers le monde, c’est leur bonne humeur et leur unité, ainsi que les belles images les montrant célébrant leur victoire avec leur mère et leur famille. Ces images, qui ont fait le tour du globe, sont dans ce livre, accompagnées de commentaires et d’explications des auteurs.

«Merci les lions ! - Une épopée pour l'histoire» Reda Allali , David Lortholary 136 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Un symbole pour tous

Lors de cette Coupe du Monde, les Lions de l’Atlas ont représenté le Maroc mais aussi l’Afrique et le monde arabe. Des millions de fans africains et arabes se sont joints aux supporters marocains pour célébrer et porter au plus haut la sélection marocaine. Des drapeaux ou des maillots du Maroc ont été fièrement affichés dans des dizaines de grandes villes.

Les matchs du Maroc ont été suivis par des millions de spectateurs non marocains, qui ont pour beaucoup célébré les victoires des Lions comme s’ils célébraient la victoire de leur propre équipe.

Ce livre montre comment le Maroc est devenu un symbole en affichant les images de l’effervescence qu’ils ont suscité : les rues de villes comme Casablanca, Doha ou Paris rouges de drapeaux marocains après les victoires, les supporters de tous âges et nationalités heureux et fiers…

Des textes complètent ces images en les contextualisant : le portrait de Walid Regragui, les portraits des joueurs, l’histoire de l’équipe nationale ou encore les récits complets des matchs.

Mustapha Hadji, ancien international marocain et ex-entraîneur adjoint de la sélection, préface ce livre-souvenir, livrant ses émotions et son regard sur le parcours de ses compatriotes.

David Lortholary, journaliste sportif et coauteur de Merci les Bleus, et Réda Allali, chroniqueur et musicien, ont coécrit ce livre afin de documenter les moments historiques qu’ont offerts les Lions de l’Atlas à leurs supporters. Des moments qui resteront gravés à jamais dans les mémoires des Marocains et conservés précieusement dans cet ouvrage.

Merci les Lions ! de Réda Allali et David Lortholary aux éditions Marabout.

Commandez ce livre au prix de 136 DH (+frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60