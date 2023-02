Influenceurs et influenceuses : les dessous d’un business en or massif

Influenceur” ou “créateur de contenu”. On a beau chercher, pas de fiche-métier dans les registres de la direction des professions réglementées ni dans ceux des Ordres professionnels. Et pour cause ! Les contours de cette activité sont encore flous au Maroc. Le tour d’horizon des définitions que les influenceurs donnent eux-mêmes à leur métier amène à cette synthèse : du maquillage au voyage en passant par la technologie, le sport, l’humour ou encore la politique, être créateur de contenu semble être synonyme de partage d’une passion sur les réseaux sociaux… Et en tirer une rémunération. Alors qu’ils ne dépassaient pas les 1400 en 2018, les créateurs…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner