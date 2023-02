“Le Maroc n’a ni acquis ni utilisé Pegasus” : à Paris, les avocats du royaume montent au créneau

On est depuis le début dans une situation folle de surenchère déclarative, sans jamais donner place au contradictoire.” C’est en ces termes que les avocats français du cabinet Lombard, Baratelli, Astolfe & associés, chargés de représenter le royaume, évoquent l’affaire Pegasus — dans laquelle le Maroc est accusé d’avoir espionné plusieurs personnalités — portée devant la justice française. Eux défendent en particulier les services de renseignement marocains, alors que la jurisprudence hexagonale empêche les États de porter plainte pour diffamation. “On nous oppose un argument de pure forme en prétendant que sous serions irrecevables au motif qu’un État étranger ne peut pas agir, sauf que nous, nous considérons que nous sommes recevables, car nous agissons pour la réputation des services marocains et pas pour la réputation de l’État, ce qui est une nuance importante en droit”, déclare à TelQuel Me Rodolphe Bosselut, en marge d’une conférence de…

