Le Forum Lauréats-Entreprises de retour à l’ENCG Settat pour sa 22e édition

L’École nationale de commerce et de gestion de Settat est une école devenue indissociable du titre de pôle d’excellence qui repose sur le savoir et les softs skills. Depuis 29 ans, le corps professoral et administratif n’a jamais cessé de développer les éléments majeurs pour une vie scolaire prestigieuse, y compris une vie parascolaire riche de plus de 16 clubs et associations à différentes vocations.

En outre, elle représente une ouverture sur le monde grâce à son large réseau de partenariats qui compte plus d’une dizaine d’établissements parmi les mieux cotés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie après l’obtention du TOEIC, une certification attribuée et assurée par l’école, ce qui permet à ses étudiants de détenir une double diplomation à travers la mobilité et bénéficier des échanges, de découvrir d’autres cultures, d’accroître leurs compétences et d’acquérir un profil international.

L’ENCG de Settat a brillamment réussi l’Audit de certification pour la mise en place du Système Management Qualité selon les normes ISO 9001 version 2015. Elle a pu ainsi maintenir un taux d’insertion qui avoisine les 100 % hissant l’école au rang des 200 meilleurs établissements de sa catégorie.

Implication, dynamique, compétence et responsabilité sont les valeurs que l’ENCG de Settat inculque à ses étudiants pendant cinq ans de formation leur contribuant la chance de se forger un profil répondant aux exigences du marché national et international.

Comme lors des 21 précédentes éditions, les lauréats et étudiants de l’ENCG Settat bénéficient chaque année du forum des entreprises lauréates, cette année grâce à l’aide des fidèles partenaires de l’événement et des entreprises participantes, ainsi qu’à la communication forte assurée par le presse.

Cet événement permet aux lauréats et étudiants de l’ENCG de Settat de faire valoir la singularité de leurs profils auprès d’environ 25 entreprises marocaines de divers horizons. L’objectif du Forum est de connecter les étudiants et les lauréats au marché du travail socio-économique.

Au niveau national, promouvoir les candidats les plus qualifiés en gestion d’entreprise et en commerce auprès d’organisations reconnues pour leurs politiques de ressources humaines basées sur un recrutement ciblé.

● Servir de lien entre la demande d’expertise et de connaissances.

● Favoriser l’employabilité des jeunes et s’inscrire dans une stratégie d’accompagnement à long terme.

● Offrir de nouvelles possibilités de réseautage aux étudiants/bénéficiaires.

À l’occasion de la 22e édition du Forum Lauréats-Entreprises, notre pôle d’excellence ouvrira ses portes aux directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, experts, universitaires et patriciens des ressources humaines le 21 mars 2023 à l’ENCG de Settat pour partager leurs expériences respectives et révéler les dernières théories et pratiques en la matière.