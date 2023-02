Alors que la flambée des prix était prévisible... Pourquoi ils n’ont rien fait

Alors qu’elle devait être passagère, puis transitoire, l’inflation s’installe dans la durée au Maroc, atteignant des records inédits depuis plus de deux décennies. Tirée essentiellement par la flambée brusque des prix des produits alimentaires et des carburants, elle s’est établie à 6,6% au terme de l’année 2022. Contrairement aux perspectives gouvernementales qui tablaient sur un retour à la normale en 2023, les prévisions des différentes agences internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI), ne prêtent pas à l’optimisme. Malgré les programmes de subventions activés par l’Exécutif, dont la facture s’est élevée à plus de 40 milliards de dirhams l’année dernière, la stabilisation des pressions inflationnistes n’est prévue qu’en 2024, selon les analystes de l’institution de Bretton Woods. Une vision partagée par Badr Lachgar, économiste et consultant en financement structuré, qui nous explique que trois principaux facteurs exogènes accentuent…

