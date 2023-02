Rachid Benali, vice-président de la Comader : contre l’inflation, “le gouvernement doit s’attaquer aux intermédiaires”

TelQuel : Les prix des fruits et légumes atteignent des niveaux record. Le gouvernement s’est engagé à agir afin que cette inflation soit circonscrite dans le temps. D’abord, quelle explication donner à ces flambées générales ?

Rachid Benali : Concernant les légumes, on dénombre une série de problèmes. D’abord, celui structurel et historique des intermédiaires. Ceux-ci profitent des rumeurs et de la communication qui circule autour des augmentations de prix, pour doper leurs marges. Les agriculteurs vendent pratiquement la majorité de leur production sur pied, sur chaux ou en sortie de ferme. De là, jusqu’à l’arrivée chez le détaillant, la marchandise transite par quatre ou cinq intervenants. En bout de course, les prix caracolent à des niveaux record. C’est un sérieux problème auquel il faut s’attaquer de suite. L’autre facteur, c’est celui des intrants qui sont devenus excessivement chers….