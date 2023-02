Un film d'aventure avec un dromadaire, un spectacle inspiré des rituels soufis, et une pièce familiale grinçante : les sorties de la semaine

Le prix de la course

Cinéma. Dans Zodi et Tehu, frères du désert, le réalisateur français Eric Barbier raconte l’amitié qui se noue entre un jeune garçon et son dromadaire. Lorsque Zodi (Yassir Drief) recueille Tehu, un petit animal abandonné en plein désert d’Arabie, il ne sait pas encore que celui-ci deviendra son meilleur ami. Une vétérinaire hors norme, incarnée par Alexandra Lamy, lui apprend que le dromadaire possède des capacités exceptionnelles de coureur. Le petit garçon entreprend alors de participer aux courses organisées à Abu Dhabi, espérant sauver son village avec la généreuse récompense attribuée au gagnant. Seulement, les braconniers qui rôdent autour du village ont d’autres intérêts… Avec un casting particulièrement marocain, dans lequel figurent notamment les acteurs Saïd Bey, Amine Ennaji, Anas El Baz, ou encore Nadia Benzakour, Eric Barbier signe une aventure familiale touchante, entre rires et valeurs universelles. Actuellement dans tous les Mégarama.

Alors on danse

Spectacle. Alors que sa tournée européenne est déjà entamée, plusieurs dates ont été annoncées à travers le royaume pour le spectacle chorégraphique Hmadcha – Hors du monde, conçu et…