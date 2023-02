Risque sismique au Maroc : “Chaque dirham investi dans la prévention nous éloignera davantage de la catastrophe”

Des séismes de magnitude supérieure à 7 ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février, faisant plus de 15.000 morts, selon un bilan encore provisoire. Ce drame rappelle le danger que représentent les tremblements de terre, phénomène imprévisible qui peut toucher de nombreux territoires, dont le Maroc. Quel est le risque sismique dans le royaume ? Réponses des experts Nacer Jabour, chef de division à l’Institut national de géophysique, et Taj-Eddine Cherkaoui, géophysicien et sismologue.

Par Manal Zainabi