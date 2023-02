Mehdi Alioua : “Si le principe est de pourrir la vie des migrants en espérant qu’ils rentrent chez eux, on n’y arrivera pas”

T elQuel : Quelle lecture faites-vous des événements survenus récemment dans les camps de migrants subsahariens près de la gare routière d’Oulad Ziane ?

Mehdi Alioua : Ce n’est pas la première fois que des problèmes surgissent autour des camps d’immigrants subsahariens de la gare routière d’Oulad Ziane. Cette situation perdure depuis 2017. On ne peut pas analyser les récents événements survenus dans ces camps sans revenir en arrière et comprendre qu’il s’agit d’une problématique beaucoup plus structurelle.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Depuis 2017, à la suite de l’adoption de la nouvelle politique migratoire marocaine dans une vision plus humaniste voulue par le roi Mohammed VI et du lancement de la Stratégie nationale de l’immigration et de l’asile (SNIA), les autorités ont décidé de faire reculer les personnes qui s’amassent…