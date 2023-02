Maroc-Espagne : plus de Conquista, plus de Reconquista, un partenariat d’égal à égal

Après une “pause” de 8 ans, la 12e édition de la Réunion de haut niveau (RHN), entre le Maroc et l’Espagne, s’est tenue les 1er et 2 février à Rabat. Une rencontre, très attendue des deux côtés de la Méditerranée, qui est censée mettre sur orbite le nouveau partenariat privilégié entre les deux royaumes. En témoignent les propos du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez en marge de la réunion : “Nous nous sommes accordés à la transparence, la communication permanente et à toujours recourir au dialogue et sans faits accomplis. (…) Nous avons adopté un compromis de respect mutuel, qui implique que nous allons éviter tout ce qui est offensant pour l’autre partie, spécifiquement dans tout ce qui affecte nos sphères respectives de souveraineté et ce, tant dans nos discours que dans nos pratiques politiques”. Dans la même veine,…

