Tarik Haddi présente "Gen J, Génération innovation made in Morocco"

« Genre J »? c’est la Génération « Joutia », celle qui s’inspirera fortement des innovateurs frugaux du Maroc, et d’Afrique en général, pour construire le monde postmoderne. Tarik Haddi, auteur de Gen J présente son ouvrage et organise une séance de dédicace le 16 février 2023 à 19h à Casablanca.

La révolution numérique, accélérée par la pandémie de COVID-19, exhorte le monde ancien à redistribuer ses cartes. À casser les codes établis pour en créer d’autres. Facteur majeur du monde postmoderne, elle impose sa dynamique fondée sur deux principes fondamentaux et interdépendants : innovation et frugalité.

Mais sommes-nous préparés à entrer dans cette ère nouvelle ? C’est la question à laquelle tente de répondre Tarik Haddi, en dressant l’état des lieux de l’évolution de nos sociétés, à la lumière des mutations anthropologiques, économiques, sociales et politiques en gestation. S’il évoque un raz-de-marée numérique qui n’épargnera aucune structure ni aucun domaine, il démontre aussi dans un optimisme rassurant, que l’Afrique dispose d’atouts précieux pour l’avenir de l’humanité. À condition qu’elle repense, sur la base de ses propres ressorts culturels, le rapport au travail, à l’innovation, à l’entrepreneuriat, à l’autre… et surtout ses modes d’apprentissage, devenus obsolètes.

Pour en savoir plus sur ce livre (disponible en vente sur Qitab.ma), rendez-vous le 16 février 2023 à 19h à l’agence Bonzai (8 rue Ali Abderrazak, Casablanca) pour une séance de présentation et de dédicace !

À propos de l’auteur

Tarik HADDI se présente comme un « praticien de l’économie » et un acteur de la société civile marocaine, notamment dans les écosystèmes de l’entrepreneuriat innovant. Il fut l’un des principaux dirigeants du Crédit Agricole du Maroc, dont il orchestra la restructuration financière et institutionnelle entre 1997 et 2005. En 2010, il fonda Azur Partners afin d’accompagner les stratégies industrielles de l’État dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie agro-alimentaire, l’innovation et la restructuration industrielle. De 2020 à 2022, il présida l’Association marocaine des Investisseurs en Capital dont il continue d’être un administrateur très actif.

