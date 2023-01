El Arbi Belbachir : “Pour combattre la cyberdélinquance, le Maroc a besoin d’une cyberlégislation”

Le commerce électronique transfrontalier représentait en 2021 un cinquième du volume des ventes au détail dans le monde. Et l’ONU prévoit qu’il devrait atteindre le quart d’ici trois ans. Pour les douanes marocaines, le défi est de taille : parvenir à lutter à armes égales contre une cyberdélinquance en plein essor dont les méthodes, de plus en plus sophistiquées, touchent tous les secteurs. Le point avec El Arbi Belbachir, expert du renseignement douanier.

Par Alexandre Aublanc