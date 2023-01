Rabat : Workshop sur le développement des hubs logistiques en Afrique, les 25 et 26 janvier 2023

Ce workshop, qui s’inscrit dans le cadre de l’étude d’opportunités relative à la mise en place de hubs logistiques en Afrique, est organisé, sous l’égide du Ministère du Transport et de la Logistique, par la Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL), la Banque Islamique de Développement (ISBD) et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC).

Ledit atelier, qui s’étalera sur 2 jours, sera marqué par la participation, outre le Maroc, de 11 pays africains. Il s’agit de : Burkina Faso, Côte d’ivoire, Djibouti, Égypte, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Équatoriale, Mali, Mauritanie, Sénégal et Togo.

Le programme de cette manifestation comprend des panels sur la logistique en tant que vecteur d’intégration économique et de facilitation du commerce en Afrique, ainsi que l’échange d’expériences africaines dans le domaine de développement de hubs logistiques.

Par ailleurs, des ateliers de restitution seront l’occasion de mettre en exergue les conclusions de ladite étude et de les partager avec les délégations des pays concernés.

A l’issue de cet événement, la SNTL organisera une visite du Centre Logistique SNTL de Zenata-Mohammedia auxdites délégations afin de permettre aux participants à cette rencontre internationale de s’enquérir du modèle marocain de développement de la logistique.