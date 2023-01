Témoignage : le combat d'un jeune parieur marocain contre 1XBET

Je suis passionné de sport. Et le pari est une sorte de hobby qui accompagne cette passion. Ce n’est clairement pas une addiction… Je mise en fonction de mes moyens. J’ai ouvert un compte sur Melbet.com où on peut faire des virements en dirhams. Les cotes sont plus intéressantes que celles offertes par la MDJS, et contrairement au service de la MDJS, on peut miser sur une seule rencontre.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

J’ai commencé par plusieurs petits paris. Au début, j’ai pu retirer mes gains facilement : entre 150 et 300 euros. En janvier 2022, les choses se sont compliquées avec le début de la saison de tennis. Je suis un véritable mordu de ce sport. J’ai remarqué que certains matchs bénéficiaient de cotes intéressantes : environ cinq contre un. J’ai fait une série de mises à 300 euros, toutes gagnantes. J’ai ainsi remporté près de 7000 euros….