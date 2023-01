MeTooUniv. Sexe contre bonnes notes : un an plus tard, les victimes toujours aussi vulnérables

“Sexe contre bonnes notes”, “fellation contre validation”… à Tétouan, Tanger, Settat, Oujda ou encore Meknès, de nombreuses affaires de harcèlement et d’agressions sexuelles secouaient le monde universitaire et l’opinion publique en décembre 2021. Pour la première fois, des témoignages de victimes déferlaient sur les réseaux sociaux, interpellant ainsi les autorités sur la gravité du phénomène. Le ministre de l’Enseignement supérieur Abdellatif Miraoui promettait d’ailleurs une “tolérance zéro” au sein des établissements d’enseignement supérieur. Pourtant, un an plus tard, les victimes n’ont toujours pas obtenu justice. “On est sidérés de voir que les peines, lorsqu’elles sont prononcées, sont vraiment désuètes”, s’indigne Ghizlane Mamouni, avocate et militante qui a accompagné les victimes du lycée de jeunes filles Khadija de Tétouan, dont l’agresseur a été relâché. Un laxisme qui pousserait les étudiantes au silence, tout comme certaines failles du Code pénal en matière de violences contre les femmes.

Le…