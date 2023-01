“Histoire du Coran - contexte, origine, rédaction” : une version mise à jour et augmentée d'un ouvrage de référence

Le Coran constitue, depuis 1500 ans, le fondement scripturaire de la pensée, de l’art et des sciences pour toute une civilisation. Cependant, il demeure encore un document énigmatique à bien des égards. Cet ouvrage offre une synthèse rigoureuse et accessible des études et recherches passées et actuelles sur le livre saint, grâce aux contributions de spécialistes de renom. Il restitue le contexte historique, politique, religieux et culturel dans lequel le Coran a été créé, à la croisée des nombreuses traditions et religions de l’Antiquité tardive. Cette somme est essentielle pour éviter les incompréhensions et favoriser le dialogue des cultures.

Histoire du Coran – contexte, origine, rédaction est la version mise à jour et augmentée du premier volume du Coran des historiens, publié en 2019 en quatre volumes par les éditions du Cerf. Il a connu un grand succès et vise à fournir une étude critique et scientifique sur le Coran en mettant en perspective sa forme textuelle originelle et en examinant les sources non musulmanes qui peuvent éclairer sa genèse et son contexte historique. Le livre a été mis à jour surtout en termes de bibliographie, et deux chapitres ont été ajoutés, l’un sur les écrits apocryphes chrétiens et le Coran, et l’autre sur la langue du Coran.

L’objectif de cet ouvrage est d’être accessible au lecteur non spécialiste tout en offrant une base solide aux étudiants et les chercheurs confirmés. Pour l’historien, le Coran reste un document énigmatique, en particulier dans sa forme textuelle originelle, avant l’ajout de filtres interprétatifs par les traditions exégétiques.

Les études critiques et scientifiques sur le Coran remontent principalement au 19e siècle, mais un tournant décisif a été pris dans les années 1970 avec la mise en question de la crédibilité historique des écrits musulmans et l’intégration massive des sources non islamiques. Cette étude se concentre sur l’analyse du texte coranique lui-même, sans se laisser influencer par les interprétations ultérieures, et vise à éclairer sa genèse et son contexte historique en utilisant des sources non musulmanes.

Le livre se divise en trois parties. La première partie explore les différentes approches de l’étude du Coran, incluant l’analyse historique, littéraire et linguistique. La deuxième se concentre sur la genèse du Coran et ses sources, en examinant les théories sur sa composition et sa transmission, ainsi que l’influence des traditions juives et chrétiennes. La troisième étudie l’impact du Coran sur l’histoire et la culture musulmanes, en se concentrant sur sa place dans la société, son rôle dans l’élaboration de la doctrine et sa présence dans l’art et l’architecture.

