“Le Coran des historiens” : contextualiser le sacré

Trente spécialistes et 3000 pages pour une synthèse unique.

Le Coran des historiens réunit tous les travaux passés et présents sur les origines du livre sacré, sa formation et son apparition, sa composition et sa canonisation. Les 114 sourates sont commentées, éclairées par des éléments de contexte, des parallèles religieux.

Cet ouvrage collectif a remporté le grand prix du meilleur livre 2020 de l’Institut du monde arabe.

«Le Coran des historiens»

Le Coran des historiens, dirigé par Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye, éditions du Cerf, 2019.

