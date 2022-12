Loisirs: Une parenthèse enchantée à La Crique Nature& Spa à Dakhla

Nichée sur une falaise, La Crique Nature & Spa surplombe l’une des plus belles lagunes au monde. Ce qui offre à l’hôte une belle occasion pour se rapprocher de sa propre nature et sublimer l’essence même de son être.

Dans ce resort, tout est luxe, calme et volupté, tandis que le raffinement se mêle à la simplicité d’un environnement encore sauvage et préservé.

L’établissement hôtelier compte des suites Sea Lagoon dotées d’une terrasse privative avec vue imprenable sur le lagon ainsi que des suites avec vue Green Garden.

Il propose également 2 grandes suites royales au décor inspiré d’un motif de tissu africain symbolisant le luxe et fabriqué de façon artisanale à partir de matériaux naturels. Chaque suite royale offre une vue exceptionnelle sur la lagune et dispose de son jardin et de sa plage privatifs.

La Critique propose des programmes de bien-être. Son spa Sensoria propose de vivre une expérience unique : introspection, immersion, régénération, libération des flux énergétiques.

Les rituels de soins du centre utilisent des produits de la région comme l’argile blanche, l’eau soufrée, le henné ou encore l’argan, qui sont réputés pour leurs bienfaits.

Pour les fins gourmets, le restaurant l’Ancre des Gourmets permet de jeter l’ancre pour découvrir de nouvelles saveurs en entreprenant un voyage culinaire autour des produits de la mer.

La Crique dispose par ailleurs d’une salle de conférence et des espaces pour organiser des rencontres professionnelles.