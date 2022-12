Les sportifs préférés des Marocains en 2022 : Ziyech, Regragui... et El Bakkali

#1 Walid Regragui (59%), merci coach

C’était l’union sacrée autour de Messi côté Argentine. Au Maroc, tous et toutes n’ont fait qu’un derrière Walid Regragui. Le sélectionneur providentiel des Lions de l’Atlas a réussi à mettre tout le monde d’accord, trois mois seulement après son entrée en fonction en tant que sélectionneur. En provenance du WAC où il a réalisé un doublé historique Ligue des champions-Botola, “Ras L’avocat” (La tête d’avocat) s’est révélé aux yeux du monde en tant que coach africain qui aurait pu décrocher le graal du football : la Coupe du Monde. Excellent communicant, motivateur de groupe et patriote dans l’âme, l’ex-international inspire désormais tout un continent, et a séduit la planète foot par son talent de fin stratège. Des milliers d’internautes réclament qu’on attribue son nom à un grand boulevard. Ses deux défaites en demi-finale, et à l’issue du match de classement, n’ont pas mis fin…