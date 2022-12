Les acteurs préférés des Marocains en 2022

Un sondage de TelQuel, réalisé par le cabinet Claire Vision, vous révèle qui a le plus marqué les Marocains cette année.

#1 Dounia Boutazout (35%), un succès maktoub

L’actrice phare du duo de L’couple avec Hassan El Fad continue de crever le petit écran. Plébiscitée en tant que meilleure personnalité de l’année dans la catégorie “Cinéma-télé” avec 35% d’avis favorables, Dounia Boutazout n’a pas toujours fait l’unanimité auprès des téléspectateurs marocains, notamment les plus conservateurs, qui n’ont que peu goûté son rôle de chikha dans la série à succès L’Maktoub, diffusée pendant le ramadan dernier. Malgré les critiques qu’elle a jugées “sévères”, provenant notamment du prédicateur Yassine El Amri, l’actrice de 41 ans, qui a multiplié les apparitions dans les sitcoms et séries ramadanesques ces quinze dernières années, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après une prestation remarquée en tant que présentatrice de l’émission “Lalla Laaroussa” au printemps dernier, Dounia Boutazout devrait participer à la saison 2 de L’Maktoub en 2023 et tourne actuellement dans la prochaine série…