Prix L'Oréal-Unesco pour les femmes et la science 2022

Lorsqu’il s’agit de s’attaquer à des problèmes sans précédent comme les maladies, la pandémie Covid-19 et le changement climatique, les femmes ont toujours été en première ligne. Cependant, les femmes scientifiques sont encore sous-représentées alors qu’elles ont leur mot à dire aujourd’hui pour faire face aux plus grandes crises que connait le monde.

Selon les statistiques les plus récentes de l’UNESCO, seul un chercheur sur trois dans le monde est une femme. 14% des postes universitaires de haut niveau sont occupés par des femmes en Europe, et seuls 4% des prix Nobel scientifiques ont été décernés à des femmes.

Le programme L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science créé en 1998, et qui fête son 24èmeanniversaire, a reconnu et aidé 3 900 femmes scientifiques. Ces chercheuses accomplies ont apporté d’importantes contributions à leurs différents domaines scientifiques et à la recherche de solutions viables aux problèmes les plus critiques et les plus urgents auxquels notre société est actuellement confrontée.

Cette année, pour sa 16ème édition Maroc (9èmeMaghreb), L’Oréal-UNESCO visent à honorer 5 jeunes femmes maghrébines pour leurs recherches exceptionnelles ainsi qu’à les soutenir dans la poursuite d’une carrière scientifique réussie, dans différents domaines : sciences de la terre et de l’environnement, l’informatique et l’ingénierie, la biotechnologie médicale et la technologie, et les sciences biologiques.

Deux chercheuses Marocaines, EL KHATTABI Lamiae (Chercheuse dans les domaines des Sciences de la vie et l’environnement, et les Sciences Biologiques à l’Université Hassan II), et EL MEKKAOUI Sara (Chercheuse dans les domaines des sciences formelles informatiques et les sciences de l’information à l’Université Mohammed V de Rabat), deux chercheuses Algériennes, BENAZZOUZ Sara ( Chercheuse dans les domaines des Sciences de la vie et l’environnement, et les Sciences Biologiques à l’Université Houari Boumediene de Alger),et OUCHENE Rima (Chercheuse dans les domaines des Sciences de la vie et l’environnement, et les Sciences Biologiques à l’Université de Bejaia.), ainsi qu’une la chercheuse Tunisienne YAGOUBI Yathreb (Chercheuse dans les domaines des Sciences de la vie et l’environnement et les Sciences Agricoles à l’Université de Carthage), recevront chacune une bourse de 10 000 euros par le Programme L’Oréal-UNESCO pour les jeunes talents « Pour les Femmes et la Science » ce qui leur permettra de mener à bien leurs projets postdoctoraux.