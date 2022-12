“Le face à face des cœurs” : qu'est-ce que le soufisme aujourd’hui?

À la question : en quoi consiste le soufisme ? Abou Saïd Ibn Abi répondit : “Ce que tu as en tête abandonne-le. Ce que tu as en main donne-le. Ce qui t’advient ne l’esquive pas”. Le soufisme est la tradition mystique de l’islam.

Souvent incompris par certaines autorités religieuses formalistes et intégristes, les soufis ont de tout temps vécu leur foi avec humilité et ferveur en respectant la pluralité de pensées et la diversité des voies en fonction des aspirations de chacun.

Une grande tradition spirituelle, une invitation à l’hospitalité et à la tolérance. Le soufisme n’est pas une école, ni une doctrine, c’est un état d’être. Il est le cœur de l’islam ! Et si aujourd’hui le soufisme était la chance de la religion musulmane?

«Le face à face des coeurs - Le soufisme aujourd'hui» Faouzi Skali

