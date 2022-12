Oualas : “On m'appelle l'Ivoirien blanc”

Cet article a été réalisé indépendamment de la rédaction par TelQuel Impact.

Smyet bak ?

Larbi Lazrak.

Smyet mok?

Fayza Temsamani.

Nimirou d’la carte?

Je ne le connais pas. BE quelque chose…

Dans votre dernière publication Tiktok, on peut vous voir fumer le cigare sur un bateau parcourant les très belles côtes d’Assinie. Ça y est, vous avez atteint le sommet ?

Pas encore. Le cigare c’est surtout une passion qui date de plusieurs années. Une passion transmise par un grand fumeur de cigare qui est mon père. Mais attention ! On parle du vrai cigare cubain, le Cohiba. Pas ces pacotilles venues de Dominique…

Tiktok, parlons-en justement. Avec le monde post-Covid, c’est devenu un passage obligé pour l’humoriste que vous êtes ?

Le Covid nous a poussés à trouver de nouveaux moyens de rester actifs. Et Tiktok reste une plateforme qui permet de toucher un public plus jeune et qui complète plutôt bien Facebook et Instagram.

Depuis le Covid, il est difficile de remplir des salles. J’ai joué devant des salles aux ¾ vides en raison de la pandémie. Des plateformes comme Tiktok permettent des choses, comme le placement de produits par exemple, ce qui permet de générer des revenus.

Question piège. Êtes-vous l’humoriste marocain le plus connu du reste du continent ou l’humoriste du reste du continent le plus connu au Maroc ?

J’ai la chance d’être connu en Afrique. Cela m’a permis de jouer devant des scènes de 15 000 personnes au Mali, au Burkina Faso, en Guinée ou en Côte d’Ivoire. Je suis fier de pouvoir rassembler. Je ne me suis jamais posé la question mais je suis fier de porter le plus haut possible les couleurs du continent.

En 2017, vous étiez nommé humoriste le plus populaire de Côte d’Ivoire. Un symbole d’intégration ?

Je n’ai jamais eu à me battre pour être considéré comme ivoirien. En Côte d’Ivoire, on a la chance de ne pas être confronté au “rentrez chez vous” que l’on peut entendre en Europe. Quand tu es ivoirien, on ne considère pas ta couleur de peau mais ta contribution au pays.

Un jour quelqu’un m’a dit que je n’étais pas chez moi en Côte d’Ivoire. Un homme politique lui a répondu : “Que fais-tu de plus que Oualas pour notre pays? Oualas porte la culture ivoirienne à travers le monde. Il est sans doute plus ivoirien que toi”. Vous savez, on m’appelle l’Ivoirien blanc. Et non pas le blanc ivoirien… L’ordre a son importance.

Dans un interrogatoire auquel vous avez été soumis en 2018 vous affirmiez que les chefs d’État africains sont les personnes les plus drôles. Depuis cet entretien, le casting a bien changé…

J’étais inconscient et insouciant (rires) ! Je n’étais certainement pas dans mon état normal. Ce que je voulais dire c’est qu’en Afrique, les choses sont expliquées de manière imagée. Et parfois, une blague permet de bien faire comprendre les choses et de transmettre un message.

Quand un chef d’État africain prononce un discours et qu’il raconte une blague tu dis : “Cette personne est à la fois puissante et drôle”. Le casting a certes changé mais il y a toujours des pays où les chefs d’État parviennent à nous faire rire. C’est intéressant comme technique : communiquer à travers le rire.

Dans ce même entretien vous disiez vouloir “éveiller les consciences”. Mission accomplie ?

“Il faut que l’on soit indépendant. (…) On peut faire des choses sans avoir besoin de l’aide des “gens de derrière l’eau” comme on les appelle ici. On a les atouts et les compétences pour” Oualas

Pas comme je le voudrais, mais nous sommes sur une bonne dynamique. Je ne dis pas que c’est grâce à moi, mais j’espère que ma contribution à l’édifice a permis de faire bouger les lignes. Si je pouvais faire une chose, c’est faire en sorte que les Africains comprennent que l’on n’a besoin de personne pour accomplir de grandes choses, notamment sur le plan culturel.

Il faut que l’on soit indépendant. J’ai essayé de le prouver en organisant le festival Afrique du rire sous le haut patronage de Sa Majesté que Dieu l’assiste. On peut faire des choses sans avoir besoin de l’aide des “gens de derrière l’eau” comme on les appelle ici. On a les atouts et les compétences pour. Pour le matériel, il y a encore du boulot, mais on peut encore l’acheter.

Vous avez fait des scènes sur chacune des rives de la Méditerranée. Vous remarquez des différences ?

Dans mon cas oui. Mon spectacle est le même que ce soit en Afrique ou en Europe. Je veux que mon histoire soit retranscrite telle qu’elle a été écrite. Ce que je remarque c’est que les gens ne rigolent pas au même moment. Certaines subtilités sont plus facilement comprises en Afrique ou en Europe et inversement.

Nous sommes en pleine ambiance Coupe du Monde. Vous supportez qui ?

“Je me dis que si une équipe africaine gagnait la Coupe du Monde, elle ne rendra jamais le trophée. On s’arrangera pour le garder” Oualas

Bien évidemment le Maroc. Après le Maroc, je soutiens toutes les équipes africaines engagées en compétition. Je rêve même de voir un jour une équipe africaine gagner la Coupe du Monde. Mais je me dis que si une équipe africaine gagnait la Coupe du Monde, elle ne rendra jamais le trophée. On s’arrangera pour le garder. C’est comme une femme que tu rêves d’avoir : si tu parviens à la charmer tu ne la quittes jamais. Au pire des cas, on s’organisera pour reporter la compétition. Après tout, on sait déjà reporter des élections ! (rires).

On ne peut pas finir cet interrogatoire sans cette question. Vous avez pu partager un ftour avec le roi Mohammed VI. Une anecdote à nous raconter ?

Vous me cherchez des problèmes ! (rires) Ce que je peux vous dire c’est que j’ai beaucoup de respect pour lui. C’est une personne extraordinaire qui fait beaucoup pour le continent. Je peux vous dire qu’il m’a poussé à aimer le continent davantage. Lorsqu’on parlait d’éveiller les consciences, il est clair qu’il a contribué à le faire à travers ses discours prononcés sur le continent. Il croit fermement en ce continent et en ses capacités.