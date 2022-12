OPEN STARTUP organise une formation de formateurs pour les coachs (TOT) au Maroc

OPEN STARTUP (OST) est une ONG qui fournit une plateforme régionale pour l’innovation et le renforcement des capacités par le biais de l’entrepreneuriat, de l’éducation et de l’échange interculturel, en créant des communautés et en reliant les écosystèmes dans la région MEA. Après six ans d’activité en Tunisie et deux ans d’organisation de programmes de formation en ligne au Maroc, l’OST est heureuse d’annoncer que la formation annuelle des formateurs pour les coaches (TOT for Coaches) se déroulera cette année en personne, à Casablanca, en partenariat avec les écoles d’ingénieurs et de commerce Columbia de New York, l’ambassade des États-Unis au Maroc, les Columbia Global Centers d’Amman, Africinvest, Innov’i, l’Union européenne et Expertise France et le DOT.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Pour cette édition, l’OST est également fière de s’associer au Technopark, à La Startup Station (La Factory) et à l’écosystème marocain.

Le TOT est une formation intensive et accréditée de 3 jours qui se déroule au Technopark les 28, 29 et 30 novembre. Il réunira 40 participants, dont des professeurs et des praticiens impliqués dans l’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial au Maroc. A travers cet événement, l’OST vise à améliorer les compétences entrepreneuriales et de coaching des professeurs et praticiens qui souhaitent accompagner les acteurs de l’écosystème au Maroc et dans la région.

La formation est présentée par des experts internationaux de l`Université Columbia de New York et de la région MEA, de la Tunisie, du Sénégal et de la Jordanie, sur la base de la méthodologie de la National Science Foundation (NSF) qui utilise des outils tels que la simulation, les études de cas et le travail en équipe, en s’appuyant sur la réflexion de groupe, l’intelligence collective et le partage d’expériences des États-Unis et de la région.

En outre, cet événement vise à offrir un aperçu du paysage de l’écosystème marocain à travers l’organisation de trois panels dédiés aux SSO marocaines, et au VC, ainsi qu’un dialogue entre coachs et entrepreneurs.

En partenariat avec l’ambassade Américaine, son excellence M. Puneet Talwar, ambassadeur américain au Maroc, a honoré la cérémonie de clôture et a remis des certificats aux participants.

Nos formateurs expérimentés viennent des États-Unis, notamment Mme IVY SCHULTZ, directrice de l’entrepreneuriat à Columbia Engineering, M. FARZIN SAMDANI, entrepreneur, fondateur et conseiller, DARIO VASQUEZ, directeur de programme/entrepreneuriat à Columbia Engineering. De Jordanie, nous avons M. YAZAN HIJAZI, directeur du centre d’innovation et du CORE à HTU &Human Engineering Advisory (HEA) et de Tunisie, TAREK CHELAIFA, directeur principal à GSMA, soutenu par l’équipe Open Startup.