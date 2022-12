Lions de l’Atlas : une équipe, un peuple

L’histoire s’écrit sous nos yeux. Au terme d’un match haletant contre le Canada, les Lions de l’Atlas ont décroché ce 1er décembre leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Trente-six ans après l’exploit de 1986, le Maroc retrouve enfin le deuxième tour de la compétition. Une qualification méritée, au terme d’une phase de poule exceptionnelle qui a vu les hommes de Walid Regragui arracher un match nul face au vice-champion du monde en 2018, la Croatie (0-0), et gagner respectivement contre la Belgique (2-0) et le Canada (2-1). Plus exceptionnel encore, les Marocains, donnés éliminés au moment du tirage au sort, finissent en tête du groupe F, jugé “groupe de la mort”, avec un total de sept points, devant les coéquipiers de Luka Modric qui, avec cinq points, se qualifient aussi au deuxième tour du mondial qatari….

