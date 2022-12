“Une bibliothèque, une Famille” : 22 livres pour tous les enfants

Une bibliothèque, une famille est une box de 22 livres pour enfants, de la maternelle jusqu’au CM2. Seize thèmes y sont déclinés en textes et illustrations. La leçon des grenouilles sur le respect de l’environnement, La maison du soleil sur la peur de la nuit, Alya et les trois chats sur la jalousie entre frères et sœurs…

Des livres pour la majorité en arabe, quelques-uns en français, d’ici ou d’ailleurs. “Cette petite bibliothèque est une fenêtre ouverte sur le monde. Les livres permettent aux enfants de rêver, ils développent l’imagination et forment les citoyens de demain”, rappelle l’éditrice Amina Alaoui Hachimi, engagée depuis 1995 dans la sensibilisation à la lecture.

Une box à offrir à ses enfants, ses proches, mais aussi à des familles défavorisées. L’action devient alors citoyenne et il est possible de participer à la constitution de la première bibliothèque à domicile d’un enfant, pour 650 dirhams (soit en moyenne 30 dirhams par livre).

«Une bibliothèque / Une Famille» Multilangues 650 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc