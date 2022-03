Une bibliothèque, une famille : des livres à mettre entre toutes les mains

En février 2021, Amina Alaoui Hachimi, fondatrice de la maison d’édition jeunesse Yanbow El Kitab, lance une box de 22 livres pour enfants de la maternelle jusqu’au CM2.

Seize thèmes y sont déclinés en textes et illustrations. La leçon des grenouilles sur le respect de l’environnement, La maison du soleil sur la peur de la nuit, Alya et les trois chats sur la jalousie entre frères et sœurs…

Des livres pour la majorité en arabe, quelques-uns en français, d’ici ou d’ailleurs. “Cette petite bibliothèque est une fenêtre ouverte sur le monde. Les livres permettent aux enfants de rêver, ils développent l’imagination et forment les citoyens de demain”, rappelle cette éditrice engagée depuis 1995 dans la sensibilisation à la lecture.

Une box à offrir à ses enfants, ses proches, mais aussi à des familles défavorisées. L’action devient alors citoyenne et il est possible de participer à la constitution de la première bibliothèque à domicile d’un enfant, pour 650 dirhams (soit en moyenne 30 dirhams par livre).

Yanbow Al Kitab peut également proposer des associations partenaires qui assurent l’acheminement des box “Une bibliothèque/une famille” à des familles dans les zones les plus reculées. “Avec les écoles et bibliothèques fermées pendant le confinement, les enfants n’avaient plus accès au livre, surtout dans les milieux populaires. On a donc imaginé une action solidaire pour amener les livres à domicile”, explique l’éditrice, soulignant que l’idée était de permettre aussi une émulation accompagnée par les parents.

“C’est un programme de lecture complet et structuré, avec 22 livres qui couvrent tout le primaire et une fiche d’accompagnement pédagogique envoyée par e-mail (Si vous achetez le pack sur Qitab, pensez à demander votre programme pédagogique en écrivant à yanbowalkitab@gmail.com).” Le programme compte déjà 250 familles bénéficiaires, se réjouit Amina Alaoui Hachimi.

«Une bibliothèque / Une Famille»

Multilangues 650 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Le droit à la lecture

En matière de démocratisation de la lecture auprès des plus jeunes, Yanbow Al Kitab n’en est pas à son coup d’essai. Depuis sa création en 2006, en parallèle de la publication d’une centaine d’ouvrages pour enfants, la maison d’édition a toujours mené des actions citoyennes.

L’aventure solidaire commence en 2007 avec “Un livre/un enfant”. C’était à peine un an après la création de la maison d’édition, et Amina Alaoui Hachimi se souvient : “Les gens achetaient des livres qu’on allait distribuer dans les écoles, en partenariat avec des associations. 150 000 livres ont ainsi été livrés de la main à la main à des enfants.”

En 2018, elle décide d’aller plus loin et crée “La Caravane de la lecture solidaire” : une sélection de 12 livres à 10 dirhams chacun, proposés à la vente par des associations dans des régions reculées.

“Une caravane à dos de chameau se prépare”, s’enthousiasme la fondatrice de la maison d’édition, fière d’avoir déjà distribué la moitié des 240.000 livres prévus pour cette opération de grande ampleur. “On fait notre part. Ces livres sont parfois vendus moins cher que le prix de fabrication, nous comptons donc sur des mécènes, des sponsors… et surtout une vraie politique d’achat par les institutions, pour que l’aventure se poursuive.” L’appel est lancé.