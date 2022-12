“Les fossoyeurs de la République” : qu'est ce que l’islamo-gauchisme?

Marches contre l’islamophobie en 2019, accusations non-fondées envers l’état à la suite de la dissolution du CCIF (Le Collectif contre l’islamophobie en France), refus de soutenir le monde enseignant soumis à la pression séparatiste…

“Non, l’islamo-gauchisme n’est pas une “injure rhétorique” que des intellectuels s’envoient à la figure pour disqualifier leurs contradicteurs. C’est une réalité politique et sociologique, véritable menace pour notre démocratie”, considère l’auteur.

Dans cet essai, fruit de longs mois d’enquête, Mohamed Sifaoui revient sur l’histoire de cette convergence entre l’islamisme et le gauchisme qui s’est affirmée, en France, à la fin des années 1970. Il en explique les fondements idéologiques et en décortique les différents comportements et discours.

Il cible, de manière méthodique, les promoteurs de l’islamo-gauchisme, et démontre leur fonctionnement et leurs alliances : des élus locaux qui, dans certains quartiers populaires, misent par cynisme et par calcul sur des associations islamistes, aux militants comme Mediapart ou les Indigènes de la République et leurs alliés, en passant par La France insoumise.

“Ceux qui se réclament sincèrement de la gauche doivent ouvrir les yeux sur ces renoncements au modèle républicain et laïque qui trahissent les valeurs universelles pour se complaire dans des compromissions plus que douteuses. Ce livre apporte une voix essentielle au débat”, note l’éditeur en 4e de couverture.

