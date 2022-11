Akdital/IPO: démarrage de la période de souscription

La période de souscription à l’introduction en Bourse (IPO) du groupe Akdital a démarré mardi, après l’approbation de la Bourse de Casablanca et l’obtention du visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour cette opération, récemment.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les investisseurs auront ainsi jusqu’au 06 décembre prochain pour souscrire à cette IPO, dont le prix unitaire est fixé à 300 dirhams/action.

Rappelons-le, cette opération, d’un montant de 1,2 milliard de dirhams (MMDH), sera réalisée par voie d’augmentation du capital de 800 millions de dirhams (MDH) et de cession (400 MDH).

Le groupe Akdital opère actuellement 15 infrastructures de santé multidisciplinaires à travers le Royaume (Casablanca (8), El Jadida (2), Agadir (2), Tanger (2) et Safi (1)). Il compte actuellement une capacité de 1.602 lits, soit plus de 15% de l’offre nationale privée et prévoit l’ouverture courant décembre 2022, de 2 nouveaux établissements de santé à Salé (Hôpital privé et Centre d’oncologie) d’une capacité totale de 220 lits qui porteront à 1.822 la capacité litière du Groupe à fin 2022.

L’IPO du Groupe permettra de financer son développement, notamment en ce qui concerne l’expansion géographique nationale et la diversification de l’offre de soins de santé.