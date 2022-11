La série OPPO A17 fait ses débuts : Caméra 50MP et Batterie 5000mAh longue durée à un prix abordable

Casablanca, Novembre Aujourd’hui, OPPO a présenté au Maroc le nouveau membre de la famille des smartphones de la série A, la série OPPO A17, comprenant le A17 et le A17k.

Un système de caméra exceptionnel

Pour ceux qui aiment capturer des moments spéciaux avec des caméras, OPPO A17 est équipé d’une caméra principale 50MP et d’une caméra frontale 5 MP pour capturer de belles photos avec précision et clarté. OPPO A17k dispose d’une caméra principale de 8MP et d’une caméra frontale de 5MP pouvant prendre jusqu’à 20 photos en continu avec un zoom numérique 5x.

Un design étonnant avec une sensation de cuir de première qualité et d’un boîtier ultra-fin

La série A17 hérite du design Rétro Ultra-Slim de OPPO avec un cadre central à bords plats et des bords lisses, donnant au téléphone un look élégant, premium et tendance. Il pèse environ 189 g pour une épaisseur d’environ 8,29 mm, la série A17 est plus facile à tenir et à utiliser en toute situation.

Avec son apparence d’un cuir de première qualité,OPPO A17 est disponible dans des couleurs attrayantes : Lake Blue et Midnight Black, offrant chacun une esthétique fraîche et haut de gamme.

OPPO A17k est disponible en deux nouvelles couleurs tendance: Navy Blue et Blue. Les perles brillantes complètent magnifiquement les couleurs vibrantes pour un look métallique chic.

Une batterie de longue durée avec diverses fonctions d’économie d’énergie

La série OPPO A17 est équipée d’une batterie haute capacité et longue durée de 5 000 mAh qui peut assurer 20 heures d’appels téléphoniques ou 20 heures de lecture vidéo YouTube sur une charge complète d’affichage moyen.

Le mode d’économie d’énergie de la série A17 s’active pour maximiser les dernières performances de la batterie lorsque le niveau de la batterie tombe à 10 %,éliminant ainsi les préoccupations des utilisateurs concernant la durée de vie de la batterie. La série A17 présente également les caractéristiques suivantes

Super Nighttime Standby utilise les capacités de l’intelligence artificielle pour apprendre les habitudes de sommeil des utilisateurs et réduire la consommation d’énergie, en contrôlant l’utilisation de la batterie à seulement 2 à 3 % de la capacité totale pendant une seule nuit.

La technologie d’extension de RAM de OPPO

Dotée d’une plate-forme mobile MediaTek Helio G35, la série OPPO A17 offre des performances efficaces avec une vitesse de processeur allant jusqu’à 2,3 GHz. Avec la technologie d’extension de RAM de OPPO, la capacité de RAM du téléphone peut être étendue en empruntant jusqu’à 4 Go de ROM inutilisée, permettant à l’appareil d’exécuter plusieurs applications lourdes en mémoire avec moins de décalage. La série OPPO A17 prend également en charge l’extension de carte SD jusqu’à 1 To de ROM.

Toutes ces fonctionnalités offrent aux jeunes utilisateurs l’expérience ultime du smartphone.

Guidée par la promesse de la marque « Inspiration Ahead » qui incarne la détermination de la marque à poursuivre la grandeur et l’inspiration sans limites, non seulement dans la technologie, mais aussi dans le football.

Le dévouement et l’engagement de OPPO envers le football en font d’elle une marque très captivante, en particulier pour les jeunes générations qui manifestent un grand intérêt pour le sport et plus particulièrement pour le football.

Les produits OPPO comme la série A17 apportent les moments émouvants de l’UEFA Champions League aux fans de football du monde entier, leur permettant de profiter du jeu d’une toute nouvelle manière. Les partenariats et les ambitions sportives de OPPO inspirent et engagent les consommateurs à travers le sport en partageant l’amour du football avec ses utilisateurs et en encourageant cette jeune génération à donner le meilleur d’elle-même