La 3ème édition de l’Africa Place Marketing sera organisée les 29 et 30 novembre à Casablanca

Casablanca Events et Animation organise les 29 et 30 novembre 2022 au Sofitel Casablanca Tour Blanche la troisième édition de l’Africa Place Marketing sous la thématique «la participation citoyenne ; pour un marketing territorial, durable et inclusif ». Des experts, des chercheurs et des professionnels de renommée internationale participeront à cette édition qui sera marquée par la présence de plusieurs territoires africains et internationaux représentant des cas d’école en la matière. L’importance de la participation citoyenne dans la mise en place et le développement d’une démarche marketing territorial adaptée durable et efficiente n’est plus à contester, les recherches scientifiques orientées action en marketing territorial affirment que les marques territoriales les plus pertinentes sont celles qui ont impliqué le citoyen tout au long de la démarche d’attractivité et d’hospitalité territoriales.

« Au niveau Africain, la participation citoyenne prend aujourd’hui une place prépondérante dans les politiques publique comme vecteur de développement et de transformation de la société. Au Maroc, le nouveau modèle de développement insiste sur le fait que les populations et surtout les jeunes soient impliqués dans le processus de consultations stratégiques. Ce mode de gouvernance dit « bottum-up » est devenu aujourd’hui un fait dans le management de la chose publique » Déclare M. Mohamed Jouahri, Directeur Général de Casablanca Events et Animation.

Le symposium sera décliné en deux journées de travaux et de discussions ; les intervenants seront invités à partager leurs expertises et leurs expériences concernant les différents aspects du marketing territorial et notamment sur la place que devrait occuper le citoyen dans la démarche d’attractivité globale.

L’événement offrira cette année 5 moments forts ; un Think Thank (comme une nouvelle forme de discussion interactive avec les participants) , des masters Class certifiants, une matinée réservée au tourisme avec le premier forum africain du tourisme de Casablanca en partenariat avec le Conseil Régional du Tourisme, l’Africa Place Marketing Awards (une compétition pour primer les meilleurs pratiques du marketing territorial en Afrique), L’Africa Place marketing Compétition (une compétition entre les écoles pour avoir la vision « out of the box » des jeunes par rapport à la thématique).

Pour rappel, Africa Place Marketing fait partie intégrante de la démarche d’attractivité pilotée par Casablanca Events et animation qui a donné naissance à la marque « wecasablanca » en 2016. Aujourd’hui, Casablanca ne cesse de s’imposer comme la plateforme pionnière incontournable d’échanges et de réflexions autour des enjeux, pratiques et tendances du marketing territorial en Afrique.