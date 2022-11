L’opérateur global inwi a reçu le prix de « l’inclusion financière » lors de la 5ème édition du Next Fintech Forum (anciennement appelé Africa Fintech Forum) tenue le 22 et 23 novembre à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette nouvelle consécration vient récompenser les efforts menés par l’opérateur global pour l’inclusion financière au Maroc. inwi était le premier opérateur à lancer son offre de mobile money au Maroc. L’opérateur global participe ainsi à la diversification des moyens de paiement au Maroc, à l’accélération de l’inclusion financière du plus grand nombre de marocains et à la dématérialisation des transactions en cash.

Tenu, dans sa 5ème édition, sous le thème « La prochaine évolution dans la Fintech Africaine », le Next Fintech Forum est une plateforme de débat dédiée à la Fintech africaine qui vise à enrichir la réflexion sur le futur des technologies financières en Afrique, anticiper les changements majeurs du secteur et participer à la définition des programmes locaux et régionaux de l’industrie.

Le Next Fintech Forum a accueilli, cette année, les principaux acteurs publics et privés dans le domaine des technologies financières en Afrique, ainsi que plusieurs pionniers et leaders mondiaux de la Fintech. Ces éminents panélistes ont débattu des enjeux et des perspectives de développement de la finance numérique en Afrique.