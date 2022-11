Abdesslam Bouirig est le nouveau Directeur Général de Wafacash

Abdesslam Bouirig, 39 ans et diplômé d’école de commerce, vient d’être nommé au poste de Directeur Général de Wafacash, remplaçant ainsi Mouawia Essekelli qui a été appelé à de nouvelles fonctions au sein du Groupe Attijariwafa Bank.

Après plusieurs années dans le conseil en France, Abdesslam revient au Maroc et intègre un groupe bancaire international où il y passe plus de 11 années dans différents métiers avant d’être nommé directeur exécutif en charge des métiers spécialisés et des synergies.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura pour objectif de déployer le plan stratégique 20 – 25 élaboré dans le cadre du plan stratégique du groupe Attijariwafa Bank « Ambitions 2025 ».

Il devra consolider davantage l’empreinte internationale déjà forte de Wafacash qui s’appuie sur un ancrage local prononcé qui en fait un opérateur majeur de l’inclusion sociale, économique et financière au Maroc.