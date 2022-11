[FIFM 2022] Rémi Bonhomme : “Nous vivons une époque particulièrement intéressante du cinéma arabe”

T elQuel : Quel bilan faites-vous de cette 19e édition ?

Notre satisfaction est liée à celle des équipes des films qu’on accueille et celle du public pour qui on fait le festival. Cette année, on assisté à une augmentation de la fréquentation, qui n’a pas faibli dès l’ouverture jusqu’à la cérémonie de clôture. Le public a répondu impatiemment à cette édition de retrouvailles, après une pause de deux années à cause du Covid. Ils étaient extrêmement curieux du programme riche proposé par le festival, on les a retrouvés dans les débats, qui ont donné lieu à des moments assez rares, des discussions avec des artistes qui sont venus aussi avec beaucoup de curiosité de rencontrer le public de Marrakech.

Les deux dernières années ont été marquées par la pandémie qui a causé des retards dans les productions cinématographiques. Comment le monde du cinéma…