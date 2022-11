[FIFM 2022] Faouzi Bensaïdi : “L’actualité politique est éphémère, l’art reste intemporel”

TelQuel : Comment s’est déroulé le processus de création de “Jours d’été” ?

Faouzi Bensaïdi : Moi qui aime énormément filmer les grands espaces et la nature, je voulais relever le défi de tourner un film totalement en intérieur. Je suis allé presque contre moi-même pour ce film, contre ce que j’aime. Comment arriver à filmer uniquement à l’intérieur d’une maison, à créer un monde, une atmosphère, une rythmique à l’intérieur d’un espace fermé ? C’est un challenge qui m’a aussi poussé à me renouveler, à sortir de ma zone de confort.

Et puis j’avais fait dix années de théâtre et j’aime beaucoup Anton Tchekhov. « La Cerisaie » est l’une des plus belles pièces de théâtre au monde. J’ai toujours eu envie de l’adapter…