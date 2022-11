Ryad Mezzour : “Nous sommes dans une optique de priorisation de la production locale et du produit marocain”

L es commerces en réseau peinent à reprendre une activité normale après la séquence Covid. Êtes-vous sensible aux difficultés éprouvées par ce secteur et quelles réponses pouvez-vous apporter à leur situation actuelle ?

Nous en sommes parfaitement conscients et c’est la raison pour laquelle nous avons revu la stratégie nationale 2020-2025 qui avait été élaboré pour développer le secteur du commerce en redéfinissant les priorités selon le contexte actuel. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a donc lancé la mise en œuvre du Plan de relance du commerce et de la distribution, dans lequel la modernisation inclusive et la digitalisation du commerce constituent un levier primordial. Cela passe par un accompagnement proposé par le Ministère et qui se rapporte à différents volets.

Tout d’abord, il y a lieu de noter la promotion des produits “Made in Maroc” à travers l’augmentation du sourcing…