[FIFM 2022] Julie Delpy : “À Hollywood, on ferme encore les yeux sur les abus de pouvoir”

En marge de la 19e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), l’actrice et cinéaste française Julie Delpy nous parle, autour d’un thé à la menthe, de son dernier projet “On the verge”, des souks de Marrakech, de sa dernière discussion avec Godard, du mouvement #MeToo et même d’un éléphant à grandes oreilles.

Par Manal Zainabi