C’est à partir des rites consacrés à Aïcha Hamdouchiya, figure mi-humaine, mi-esprit, que ce livre tente d’expliciter le rapport au corps, au genre et au pouvoir, par l’exploration des mythes et des rites de l’inversion sexuelle qui lui sont associés.

Aïcha représente deux exceptions dans le contexte maghrébin ; femme et noire, elle incarne une double figure de la marginalité, l’une sexuelle et l’autre de couleur. Elle génère de multiples processus d’inversion qui, remettant en cause le pouvoir des hommes saints, introduisent de nouvelles variantes plus concrètes des mythes et des rites, plus efficaces aussi et plus dynamiques, qui donnent aux femmes et aux efféminés le pouvoir thérapeutique.

Cette étude ethnologique cherche à explorer la question de l’altérité et de la place des rituels d’inversion dans la dynamique de changement et de résistance des rôles sociaux.

Le culte de la marge lié à Aïcha se révèle en tant qu’espace alternatif de résistance aux normes politiques, religieuses et sociales dominantes. Par leurs pratiques, les acteurs de la marge rendent vulnérables l’ordre dominant et en construisent les lignes de fuite.

«Éloge de l'inversion: sexualités et rites de transgression au Maghreb» Khalid Mouna

Éloge de l’inversion: sexualités et rites de transgression au Maghreb, de Khalid Mouna aux éditions La Croisée des Chemins.

